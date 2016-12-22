Полиция Британии сообщила об инциденте на рынке около Лондонского моста

В Лондона на рынке Боро, который находится недалеко от Лондонского моста, полиция проверяет сообщения об «инциденте». Об этом сообщается в Twitter лондонской полиции.
Как отмечается в сообщении, на место происшествия прибыли вооруженные полицейские.
Рынок Боро находится приблизительно в 300 м. от Лондонского моста, на котором микроавтобус наехал на людей. По данным «Би-Би-Си», полицейские разыскивают трех подозреваемым.
Как сообщал телеканал со ссылкой на очевидцев, в результате пострадали шесть-семь человек. По данным корреспондента телеканала, некоторые пострадавшие имеют ножовые ранения. За рулем микроавтобуса находился мужчина, передавало «Би-Би-Си». Транспортное средство двигалось со скоростью 80 км/ч, отмечал телеканал.