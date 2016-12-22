Посольство опубликовало экстренный телефон после ЧП на Лондонском мосту

Посольство России в Лондоне рекомендует избегать района Лондонского моста, где микроавтобус наехал на пешеходов, и опубликовало телефон для экстренных случаев. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook российской дипломатической миссии.

«Рекомендуем следить за информацией полиции и избегать района ЧП, в случае, если оно затронуло вас или ваших близких, телефон посольства для экстренных случаев: +44 (0) 7768 566 868», — отмечается в сообщении.

Как сообщало «Би-Би-Си» со ссылкой на очевидцев, в результате наездка микроавтобуса на людей пострадали пять-шесть человек. По словам корреспондента телеканала, за рулем транспортного средства был мужчина. Микроавтобус ехал со скорость примерно 80 км/ч, отмечала она.

В полиции заявили, что проверяют информацию об инциденте, однако не раскрыли детали произошедшего.