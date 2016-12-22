SpaceX запустила Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который направляется с грузом к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Twitter NASA.

Американское космическое агентство отмечает, что произошло отделение главного двигателя, и корабль продолжает полет к МКС.

SpaceX в своем Twitter сообщила, что первая ступень Falcon 9 совершила посадку в посадочной зоне-1 на на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Ранее сообщалось, что запуск Dragon был запланирован на 2 июня, но затем его решили перенести на 4 июня. Данное решение было принято за минуты до пуска.



Космический грузовой корабль Dragon доставит на МКС около 2,7 т. грузов, в том числе продовольствие, материалы для проведения более 250 научных экспериментов. Грузовой аппарат завершит свою миссию 2 июля.