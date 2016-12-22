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В России завершили работу над аналогом системы защиты платежей 3D Secure
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В России завершили работу над аналогом системы защиты платежей 3D Secure
ПМЭФ-2017, 03 июн, 23:03
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В России завершили работу над аналогом системы защиты платежей 3D Secure

Национальная система платежных карт (НСПК) завершила формирование платформы, которая защищает электронную коммерцию, MirAccept 2.0. Об этом сообщил глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах ПМЭФ, передает «РИА Новости».

MirAccept 2.0 построены на базе норм международной организации EMVCo и не зависит от международной платежной системы Visa. Как рассказал Комлев, банки будут пользоваться платформой бесплатно до 31 июля 2018.

По главы НАСПК, первые банки будут подключаться к MirAccept 2.0 в августе. Данная платформа является аналогом 3D Secure. Используя эту технологию, пользователь карты подтверждает каждую операцию одноразовым паролем, который приходит ему на мобильный телефон смс-сообщением.

Правообладателем 3D Secure является Visa, но НСПК создал свою платформу MirAccept 2.0, которая построена на стандарт EMVСо и не зависит от патентов и прав «какой-то конкретной системы». «Это одно из наших конкурентных преимуществ», — заявил Комлев.

Глава НСПК отметил, что для работы протокола MirAccept 2.0 в полном объеме нужно, чтобы банки развили свои система. «Самое главное, что мы обеспечили бесшовное взаимодействие между банками независимо от использования ими протокола 1.0 или 2.0», — сказал Комлев.

Новая версия протокола позволит держателю карты оплачивать товары и услуги не только через браузер, но и с помощью приложения в интернет-магазине на мобильных платформах. Банк, в свою очередь, может использовать несколько способов аутентификации своего клиента: с помощью смс-сообщения или на основе анализа расширенного набора данных. Комлев привел в пример анализ рисков, параметров перевода средств или устройства пользователя.

Национальный платежная карта «Мир» была выпущена в рамках одноименной национальной системы платежных карт. Она была создана летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать карты банков, которые попали под антироссийские санкции.

По данным социального опроса ВЦИОМа, который был проведен в апреле, картами «Мир» пользуются 3% россиян. Большинство опрошенных, 70%, сказали, что не хотели пользоваться новой системой, а 25% заявили, что им не нужна национальная платежная карта.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал законопроект об обязательном переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на «Мир». Также на данную карту будут получать зарплаты государственные и муниципальные служащие и студенты. Перевод выплат должен был осуществлен с 1 июля 2017 года.
Теги: Visa , карта «Мир» , Банковские карты
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