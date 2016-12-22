В приюте в Одесской области 19 детей госпитализированы из-за гепатита

Из-за вспышки гепатита А в детском приюте в городе Белгороде-Днестровске Одесской области 19 детей госпитализированы. Об этом говорится на странице Одесской областной государственной администрации в Facebook.

По данным пресс-службы администрации, инфекционное заболевание обнаружено у трех детей, еще 16 остаются под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.

«Ситуация не является экстраординарной, это не эпидемия. Локализованная вспышка периодически возникает в учреждениях, где организовано коллективное питание», — уточнил директор департамента здравоохранения областной администрации Вячеслав Полясный. Он добавил, что в настоящее время устанавливаются причины возникновения и распространения инфекционной болезни.

