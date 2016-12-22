Самолет ООН совершил экстренную посадку на юге Сомали

Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя ООН.

По данным агентства, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел в провинции Гедо. На борту находились четыре человека, в результате аварии они серьезно не пострадали. Представитель ООН подчеркнул, что в настоящее время выясняются причины произошедшего.

Как сообщает агентство со ссылкой на очевидцев, самолет во время экстренной посадки врезался в дом, расположенный недалеко от взлетно-посадочной полосы. На тот момент людей в доме не было.