Спасатели организовали поиски четырех рыбаков на реке в Коми

Четверо мужчин перевернулись на лодке на реке Мезень в Коми, спасатели организовали их поиски. Об этом в пресс-службе регионального МЧС сообщили агентству «Интерфакс».

По данным агентства, инцидент произошел 2 июня, неподалеку от села Кослан. По предварительным данным, в воде оказались пять рыбаков, один из них смог выбраться на берег, ему оказали помощь местные жители.

В настоящее время ведутся поиски пропавших, которые осложняются сильным течением и половодьем, передает агентство.