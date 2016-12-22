Минтруд раскритиковал законопроект Минюста о статусе самозанятых россиян

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство не поддерживает законопроект Минюста о внесении в закон «О занятости населения в Российской Федерации» поправок о статусе самозанятых. Об этом Топилин сообщил ТАСС.

«Они подготовили, почему-то не согласовав с нами, поправки в закон о занятости, пытаясь прописать статус самозанятых», — сказал Топилин. Он добавил, что такая инициатива станет «очередным тупиком», так как закон о занятости является законом о «технологиях поддержки безработных граждан».

«Называется он так, его писали в 1991 году. Он не стыкуется. И мне очень странно, что Минюст, юристы этого не понимают», — добавил министр.

В конце мая Минюст сообщил о разработке законопроекта о самозанятых гражданах. По данным ведомства, законопроект разрабатывался совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрудом. В рамках инициативы предлагается закрепить критерии, разграничивающие самозанятых от индивидуальных предпринимателей и граждан, работающих по трудовому договору.

Министерство юстиции предлагает под «самозанятыми гражданами» понимать физлица, самостоятельно осуществляющие «на свой риск» деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для других физлиц, направленную на систематическое получение прибыли. Такие граждане также не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и не иметь наемных работников.

По данным Минюста, такой законопроект разрабатывался для того, чтобы установить упрощенный порядок деятельности самозанятых россиян и предоставления им льгот.

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