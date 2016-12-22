Не менее 12 человек погибли при взрыве на кладбище в столице Афганистана

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 18 пострадали в результате трех взрывов на кладбище в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что взрывы прогремели на кладбище, где проходили похороны одного из погибших в ходе столкновений в афганской столице. Как сообщает телеканал Tolo News, в результате взрывов 3 июня скончались 18 человек. По данным издания, движение «Талибан» заявило о непричастности к атаке.
Ранее, 31 мая, в Кабуле произошел взрыв возле посольства Германии. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле, в результате произошедшего 19 человек погибли, более 300 получили ранения. Позднее ответственность за теракт на себя взяло запрещенное в России «Исламское государство».