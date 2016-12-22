В Раде рассказали о подготовке законопроекта о свободном обращении оружия

На Украине готовится законопроект о свободном обращении оружия, сообщил в эфире «Пятого телеканала» председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Сергей Пашинский.
«Я думаю, что осенью мы должны внести этот законопроект, обсудить его и двигаться уже дальше», — пояснил депутат, отметив, что его позиция по этому вопросу «достаточно четкая».
«Я знаю, что мои коллеги сейчас пишут соответствующий законопроект, я готов его подписать», — подчеркнул Пашинский, добавив, что, по его мнению, в рамках обсуждения этой проблемы «надо делать первый шаг».
В первую очередь, по словам парламентария, необходимо определить те категории людей, которым власти Украины «не боятся давать короткоствольное оружие». К этим группам, как счел Пашинский, относятся, в том числе, те, кто «без замечаний служили в армии, <...> нацполиции» и в Службе безопасности Украины.
Остальных подробностей инициативы Пашинский не привел.