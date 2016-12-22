Глава ВТБ назвал срок закрытия сделки по покупке «Роснефтью» Essar Oil

Сделка по покупке «Роснефтью» 49% индийской Essar Oil будет закрыта в июне, рассказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Остальную долю Essar Oil поделят между собой нефтетрейдер Trafigura и фонд UCP Ильи Щербовича. В 2012–2013 он был в совете директоров «Роснефти». Еще около 1% будет у структуры Essar. ВТБ участвует в финансировании сделки. ​

«Там решение найдено, вопрос разрешился. Я думаю, в июне сделка точно будет завершена», — сказал 3 июня глава ВТБ (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что компания «в ближайшие дни завершит оформление вхождения в Essar Oil», но точные даты не назвал.

«Роснефть», Trafigura и UCP заявили о планах купить доли в Essar Oil в октябре 2016 года. Об этом было объявлено в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Сумма сделки оценивается в примерно $12,9 млрд. Сроки ее закрытия постоянно откладывались. Еще в марте Костин заявлял, что сделка будет завершена «в ближайшее время, в этом месяце».

Однако до 31 марта стороны не успели ее закрыть. Источники Reuters в пресс-службе ВТБ рассказывали, что закрытие сделки откладывалось​ из-за одобрения индийских банков. Собеседник РБК сообщил, что закрыть сделку в ранее установленные сроки не удалось из-за продавцов. По его словам, братья Шаши и Рави Руйя, которые контролируют Essar, «выкручивают [покупателям] руки».​