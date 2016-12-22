Чемезов отказался считать Уралвагонзавод интересным для инвесторов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что вхождение в капитал Уралвагонзавода неинтересно для инвесторов. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».​

По словам Чемезова, сначала нужно «со всем разобраться, привести его в порядок, а потом уже говорить о каких-то инвесторах».

Он пояснил, что Уралвагонзавод производит «монопродукцию».

«На танки сегодня заказ есть, а завтра нет. А выживать только за счет экспорта очень тяжело. На вагонах, конечно, можно зарабатывать, но рынок ограничен. Поэтому для инвесторов такой актив не очень интересен», — сказал Чемезов.

В конце мая источники РБК в Минпромторге, «Ростехе» и собеседник, близкий к руководству Уралвагонзавода, рассказали, что госкорпорация ищет инвестора для завода. По словам двух собеседников, этот вопрос обсуждался не первый месяц.

Один из собеседников РБК сказал, что в качестве основного претендента, который мог бы вложить в инвестиции актива, рассматривается концерн «Калашников».​ В момент написания заметки «Ростех» отказался прокомментировать РБК этот вопрос.

Однако на следующий день Чемезов заявил РБК, что госкорпорация не ищет инвестора для Уралвагонзавода. По его словам, сейчас «проходят мероприятия» по передаче акций Уралвагонзавода в собственность «Ростеха». Этот процесс может занять до шести месяцев.

«До момента завершения указанных мероприятий говорить о поиске и необходимости привлечения инвестора нецелесообразно», — пояснил Чемезов.