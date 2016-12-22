Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,89 56,49 EUR Нал. 64,16 63,56 USD Бирж. 56,66 +0,27 EUR Бирж. 63,91 +0,69 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1881,87 +0,65% РТС 1046,02 +0,04% Brent 49,95 -0,89% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7547,63 +0,05%
Чемезов отказался считать Уралвагонзавод интересным для инвесторов
Лента новостей
«Ренессанс Капитал» продаст долю в АвтоВАЗе 13:13, Бизнес Строительство газопровода «Север — Юг» в Пакистане перенесли на 2019 год 13:05, Бизнес Глава АвтоВАЗа заявил о планах поставить в Китай несколько сотен машин 12:39, Бизнес Чемезов назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» «нереальными» 12:28, Политика Роман Широков назвал условие возвращения в спорт 12:16, Спорт Орешкин анонсировал укрепление рубля в официальном прогнозе 12:00, Экономика «Газпром» и Shell подписали два соглашения по «Балтийскому СПГ» 11:47, Бизнес «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с футболистом «Реала» 11:37, Спорт При ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали 22 человека 11:34, Общество Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусами в Подмосковье 11:09, Общество В Казани из-за самочувствия пассажирки вынужденно сел самолет «Аэрофлота» 11:08, Общество Глава Роструда назвал наиболее востребованную профессию в России 10:47, Общество Сторожевик «Сметливый» вернулся из Средиземного моря в Севастополь 10:17, Политика СМИ узнали об отказе сотрудничества Toyota и Tesla 10:10, Бизнес Глава Пентагона заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерной ракеты 09:22, Политика КНДР назвала провокацией испытания США системы противоракетной обороны 09:06, Политика Экс-сотрудник АНБ сообщил о массовой слежке во время Олимпиады в США 08:55, Общество Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в 2017 году 08:44, Политика Кисляк назвал свои связи с зятем Трампа «ежедневными контактами» 08:02, Политика Полиция Дублина обезвредила заминированный автомобиль 07:11, Общество ЦИК обнародовал имена спонсоров «Единой России», КПРФ и «Яблока» 07:01, Политика ВТБ готовит новый вид краткосрочных облигаций 06:49, Финансы Трамп выдвинул на пост министра ВМС США бизнесмена Ричарда Спенсера 06:15, Политика AP узнало о передаче дела экс-главы штаба Трампа спецпрокурору по России 06:08, Политика СМИ узнали об аресте работников Rock am Ring по делу о подготовке теракта 05:20, Общество В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже 04:24, Общество Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров на выборы в США 04:07, Политика  Россия призвала США к ответу по введенным против своих граждан санкциям 03:32, Политика
Чемезов отказался считать Уралвагонзавод интересным для инвесторов
ПМЭФ-2017, 13:17
0
Чемезов отказался считать Уралвагонзавод интересным для инвесторов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что вхождение в капитал Уралвагонзавода неинтересно для инвесторов. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».​

По словам Чемезова, сначала нужно «со всем разобраться, привести его в порядок, а потом уже говорить о каких-то инвесторах».

Он пояснил, что Уралвагонзавод производит «монопродукцию».

«На танки сегодня заказ есть, а завтра нет. А выживать только за счет экспорта очень тяжело. На вагонах, конечно, можно зарабатывать, но рынок ограничен. Поэтому для инвесторов такой актив не очень интересен», — сказал Чемезов.

В конце мая источники РБК в Минпромторге, «Ростехе» и собеседник, близкий к руководству Уралвагонзавода, рассказали, что госкорпорация ищет инвестора для завода. По словам двух собеседников, этот вопрос обсуждался не первый месяц.

Один из собеседников РБК сказал, что в качестве основного претендента, который мог бы вложить в инвестиции актива, рассматривается концерн «Калашников».​ В момент написания заметки «Ростех» отказался прокомментировать РБК этот вопрос.

Однако на следующий день Чемезов заявил РБК, что госкорпорация не ищет инвестора для Уралвагонзавода. По его словам, сейчас «проходят мероприятия» по передаче акций Уралвагонзавода в собственность «Ростеха». Этот процесс может занять до шести месяцев.

«До момента завершения указанных мероприятий говорить о поиске и необходимости привлечения инвестора нецелесообразно», — пояснил Чемезов.

Теги: инвестиции , «Ростех» , «Уралвагонзавод»
Главное
Орешкин анонсировал укрепление рубля в официальном прогнозе Экономика
Материалы по теме
Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Политика
Продать «Армату»: как «Ростех» ищет инвестора для Уралвагонзавода Политика
«Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку