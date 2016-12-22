Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусами в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с участием двух автобусов в Московской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе восемь подростков. Пять из них были доставлены в больницу. Следователи установят причины ДТП и уточнят, на каких основаниях осуществлялась перевозка несовершеннолетних, соответствовали ли правила и качество их перевозки закону.

ДТП произошло 2 июня на на 102-м км трассы М 5 «Урал», в районе поселка Радужный Коломенского района. В одном автобусов находились учащиеся Пановской средней школы Коломенского района. Источник «РИА Новости» заявлял, что подростки ехали в Истру на слет детско-юношеского движения «Школа безопасности».

В пресс-службе управления МЧС России по Московской области РБК рассказали, что, предварительно, столкновение произошло из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции двух автобусов. ​

СКР начал проверку по факту ДТП по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).