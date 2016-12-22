Сторожевик «Сметливый» вернулся из Средиземного моря в Севастополь

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» после выполнения задач в Средиземном море вернулся в Крым. Об этом «РИА Новости» рассказал глава отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

«Сегодня сторожевой корабль <...> «Сметливый» <...> вернулся в главную базу Черноморского флота — Севастополь», — приводит его слова агентство.

Ранее «Сметливый», как пояснил Трухачев, совместно с силами постоянного соединения кораблей российского Военно-морского флота «в дальней оперативной зоне принимал участие в зачетных тактических учениях».

Сторожевик, по словам собеседника «РИА Новости», в частности, отработал «конвоирование» и «организацию обороны отряда кораблей». Кроме того, экипаж «Сметливого», как заметил начальник отдела информационного обеспечения флота, выполнил стрельбы по воздушной цели и поразил морскую мишень из артиллерии.

О том, что «Сметливый» из Севастополя направился в Средиземное море стало известно 6 марта. На следующий день, по данным Трухачева, он должен был войти в море и начать «решать задачи в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в этом регионе». Однако в состав Средиземноморской эскадры, которая действует в дальней морской зоне, как пояснили затем в пресс-службе Черноморского флота, корабль вошел только 22 мая.

Двумя днями ранее, 20 мая, «Сметливый» также принимал участие в противолодочных учениях. В ходе них сторожевик выполнил пуски двух зенитных ракет комплекса «Волна» и осуществил артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням.