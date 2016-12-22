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Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в 2017 году
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Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в 2017 году
Политика, 08:44
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Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в 2017 году

Российское Минобороны в 2017 году получит ​14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор», рассказал ТАСС во время посещения авиационного завода «Прогресс» замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

Как отметил собеседник агентства, всего до 2020 года в Россию будет поставлено еще 50 таких машин.

«В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52», — приводит его слова агентство. Также, по данным Борисова, «нужно завершить текущий контракт». «Осталось 50 машин до 2020 года», — добавил замминистра, заметив, что помимо этого ведомство также рассмотрит закупку новейших многоцелевых вертолетов Ка-62.

«Я думаю, что найдется место и этой машине, если она хорошо встанет на крыло и будет летать», — подчеркнул замглавы Минобороны.

Ранее, 30 мая, он также заявлял, что в конце 2017 года ведомство завершит испытания и примет на вооружение истребители Су-35С. В настоящий момент, как уточнял Борисов, испытания в частях Воздушно-космических сил проходят более 50 таких самолетов.

При этом 14 февраля президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что до конца 2018 года министерству для испытаний также будут переданы первые два истребителя МиГ-35.

Теги: Минобороны , вертолеты , Ка-52
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