Кисляк назвал свои связи с зятем Трампа «ежедневными контактами»

​Российский посол в США Сергей Кисляк назвал свои связи с советником и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером «ежедневными контактами». Об этом дипломат рассказал в Нью-Йорке перед спектаклем «Красная Жизель» театра балета Бориса Эйфмана, передает «РИА Новости».

«Я не комментирую мои ежедневные контакты», — сказал Кисляк в ответ на просьбу журналистов пояснить сообщения о его возможных связях с зятем главы Соединенных Штатов. «Это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам», — также добавил посол, заметив, что не опасается, если в ближайшие дни о его приезде в Нью-Йорк напишут американские издания.

«Если они расскажут, что я встречался с великолепными артистами, приехавшими из России, я буду только рад этому», — заключил Кисляк.

Ранее, 27 мая, газета The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила о том, что Кушнер и Кисляк обсуждали вероятное создание «секретного канала связи» между Кремлем и США. По информации собеседников издания, этот вопрос зять Трампа обсуждал с российским послом в декабре прошлого года на встрече в Trump Tower.​

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий позже назвал эту информацию «абсолютной дребеденью» среди «прочих нападок» на Россию. А Трамп, в свою очередь, 29 мая заявил, что полностью доверяет Кушнеру. «Джаред делает серьезную работу для страны. <...> Фактически его уважают все», — утверждал он.