В торговом центре иранского города Шираз произошел взрыв

В одном из торговых центров города Шираз на юге Ирана прогремел взрыв, сообщает местное агентство IRNA.

Одна из местны жительниц сообщила агентству, что взрыв прогремел на первом этаже. Взрывная волна разрушила стену магазина, а также повредила находящиеся рядом дома. По данным агентства, после взрыва в торговом центре произошел пожар.

Глава центра скорой помощи сообщил агентству, что в результате случившегося пострадали 17 человек.

О причинах взрыва, а также о жертвах пока не сообщается.

В шахте на севере Ирана 3 мая произошел взрыв. В результате случившегося погиб 21 человек, еще 69 пострадали. По предварительным данным, взрыв произошел из-за высокой концентрации метана.