В Чили более ста экс-агентов Пиночета осудили за похищения оппозиционеров

В Чили суд приговорил 106 бывших сотрудников тайной полиции DINA (чилийская политическая полиция. — прим. РБК) к тюремным срокам за похищение и убийство 16-ти оппозиционеров режима Аугусто Пиночета. Об этом сообщает Reuters.
Судья Эрнан Крисосто постановил, что 16 убитых были участниками Левого революционного движения. Они были похищены в период с 1974 года по 1975 год в Сантьяго в рамках операции «Коломбо». По данным агентства, они были доставлены в центры пыток, после чего их не видели живыми. Власти объяснили исчезновение оппозиционеров тем, что они просто покинули страну, отмечает агентство.
Сотрудники DINA были приговорены к срокам от 1,5 до 20 лет. Судья также обязал их выплатить около 5 млрд чилийских песо ($ 7,5 млн) семьям погибших.
Операция «Коломбо» — спецоперация политической полиции Пиночета DINA, скоординированная с разведслужбами диктаторских режимов в Бразилии и Аргентине. В рамках операции было уничтожено около 119-ти оппозиционеров режиму (100 мужчин и 19 женщин).