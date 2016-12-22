Суд в Чечне признал экстремистским ролик блогера Ильи Мэддисона

Суд Грозного признал экстремистским ролик блогера Ильи Мэддисона (Илья Давыдов) «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах». Он был внесен в Федеральный список экстремистских материалов, сообщается на сайте Минюста.

По данным портала «Чечня сегодня», прокуратура республики в ходе психолингвистического исследования установила, что в ролике имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам. Согласно данным Минюста, ролик был запрещен судом Грозного еще 16 марта.

В феврале прокуратура Чечни возбудила дело против Ильи Давыдова по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после проверки его выступления на видеозаписи «Шутка про Коран».