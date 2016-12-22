Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке

Президент Владимир Путин на ПМЭФ на вопрос корреспондента телеканала РБК Али Зивере о новом президентском сроке заявил, что отдельно расскажет об этом корреспонденту холдинга, «попозже, когда время подойдет»

В кулуарах Петербургского международного экономического форума корреспондент РБК Аля Зивере спросила у президента Владимира Путина о его политических планах на ближайший год, в частности о том, будет ли он баллотироваться на на новый президентский срок в 2018 году.

На вопрос Али о том, будет ли он баллотироваться в президенты на следующий срок, Путин спросил журналистку, как ее зовут. Получив ответ, президент сказал: «Аля, вам я расскажу отдельно!». На уточняющий вопрос журналистки «Когда?» президент ответил: «Когда будет время!».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма. Владимир Путин пока не заявил, будет ли он принимать участие в выборах. В интервью французской газете Le Figaro 30 мая он сообщил, что вопрос о кандидатах на выборах 2018 года является преждевременным.