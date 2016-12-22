СК возбудил дело после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске

Следствие возбудило уголовное дело по поводу нарушения равенства прав и свобод, после того как охрана мурманской чайханы не пустила в заведение трех детей в инвалидных колясках вместе с их мамами. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте Следственного комитета по Мурманску.

Дело возбуждено по признакам преступления по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По информации следователей, конфликт произошел 28 мая. Трое женщин с детьми-колясочниками пытались войти в кафе, но охрана не пустила их в заведение, сославшись на некие «правила заведения». Женщинам предложили оставить коляски на улице.

Ранее следователи заявляли о начале проверки видеозаписи инцидента, размещенной в группе «Мурманск. И себе, и людям» в соцсети «ВКонтакте». Об инциденте также сообщало информационное агентство Nord-news со ссылкой на эту публикацию в соцсети.

По словам детского омбудсмена по региону Бориса Когана, администрация этой чайханы уволила сотрудника, не пустившего детей-инвалидов в кафе, и готова принести извинения. Однако родители этих детей не захотели принимать извинения и рассказали, что похожие инциденты были и раньше. Коган посоветовал пострадавшим взыскать моральную компенсацию через мировой суд и пообещал их при этом поддержать.