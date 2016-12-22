Матвиенко заявила о планах России сократить взнос в Совет Европы на треть

Россия сократит свой взнос в Совет Европы (СЕ) на треть, предназначенную для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время МИД прорабатывает соответствующие юридические вопросы.

«Примерно третья часть (взноса России в Совет Европы. — РБК) идет на ПАСЕ, и за российские деньги против России устраивают провокации, развивают антироссийские настроения, за наши деньги ездят, путешествуют по разным странам. С какой стати?» — сказала Матвиенко.

По данным Министерства иностранных дел, в 2016 году взнос России в консолидированный регулярный бюджет Совета Европы составил €30,1 млн. «Благодаря своему статусу основного плательщика Российская Федерация имеет ряд преимуществ (в первую очередь это касается обеспечения перевода заседаний органов и материалов СЕ на русский язык, функционирования интернет-сайта СЕ на русском языке)», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

Таким образом, взнос России в Совет Европы сократится примерно на €10 млн.

Наряду с Францией, Германией, Италией, Великобританией и Турцией Россия является одним из крупнейших доноров Совета Европы. На долю каждого из этих государств приходится до 10% от общего бюджета организации, который в 2016 году составил €442 млн.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию, осуждающую действия Москвы как «аннексию», а в начале января 2015 года ПАСЕ лишила Россию права голоса. В ответ Россия приостановила свою деятельность в структуре.

После этого Москва неоднократно угрожала сократить финансирование Совета Европы — в частности, об этом говорил спикер Госдумы предыдущего созыва Сергей Нарышкин, а затем действующий спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.