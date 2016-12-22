Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

В возрасте 55 лет умер Сергей Вихарев, балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженный артист России. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте театра.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким умершего.

Балетмейстером-репетитором Мариинского театра он стал в 2007 году. Сергей Вихарев участвовал в постановке балетов в отечественных театрах и за границей.

Сергей Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище им. А.Я. Вагановой в 1980 году. Он исполнял главные роли в балетах «Сильфида», «Спящая красавица», «Шопениана», «Жизель», «Ромео и Джульетта» некоторых других. Являлся первым исполнителем балетов Олега Виноградова «Витязь в тигровой шкуре», «Броненосец Потемкин» и «Петрушка».

Среди его постановок: балет «Леда и Лебедь» на музыку Густава Малера, а также балетные сцены в опере «Джоконда» Амилькаре Понкьелли в генуэзском театре Карло Феличе, балеты Михаила Фокина «Шопениана», «Половецкие пляски», «Карнавал» в Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеитовой и другие.

В Большом театре Сергей Вихарев осуществлял реконструкцию спектакля Мариинского театра 1894 года «Коппелия» в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти. В миланском театре Ла Скала был постановщиком балета Мариуса Петипа «Раймонда».