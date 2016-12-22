Собянин сообщил о завершении реконструкции арены «Лужники»

Реконструкция стадиона «Лужники» в Москве, которая длилась около четырех лет, закончена и 2 июня подписано разрешение на ввод арены в эксплуатацию. Об этом заявил в интервью телеканалу «Москва 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, во время реконструкции сохранили «старую оболочку» стадиона и его исторический внешний вид. «Притом что внутри новое, современное. Это один из лучших стадионов мира», — уточнил Собянин. По его словам, принципиальным было сохранение символа олимпийского движения России.

Он уточнил, что благоустройство территории около «Лужников» продолжается, нужно провести коммуникации и организовать контроль безопасности для проведения крупных мероприятий, среди которых — чемпионат мира по футболу 2018 года.

О том, что на стадионе завершили установку зрительских кресел, ​градоначальник​ рассказал в своем микроблоге в Twitter. Всего на стадионе будет 81 тыс. мест, 300 из которых предназначены для маломобильных зрителей. «Будет хороший обзор поля с любой точки», — подчеркнул он.

Изначально на стадионе планировали установить 89 тыс. зрительских кресел, однако председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об уменьшении количества этих мест на 8 тыс. — до 81 тыс.

Реконструкция стадиона «Лужники» началась в первом квартале 2014 года, став частью подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве — на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».