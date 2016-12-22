Рогозин предсказал развал НАТО

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что НАТО развалится из-за того, что у организации «нет предмета деятельности». Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«НАТО начинает скучать, очень сильно хиреть тогда, когда у них сложно с образом врага», — сказал он. «Сейчас они этот образ врага в лице России сформировали. <...> Санкции и вся эта политика...» — заявил Рогозин.

По его мнению, НАТО «вырождаются». «Мы это видим по нашим контактам с ведущими политиками, экономистами из западных стран», — пояснил он. «Ситуация экономическая и политическая всё равно сложится таким образом, что НАТО потеряет смысл существования», — утверждает вице-премьер.

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

В начале марта Дмитрий Рогозин назвал главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипа Бридлава «специалистом по бомбардировкам афганских свадеб». «С больной головы на здоровую — специалист по бомбардировкам афганских свадеб рассуждает о точности нашего бомбометания», — заявил Рогозин.

Так вице-премьер прокомментировал Бридлава о «неточной» точности российских авиаударов в Сирии. Он заявлял, что Россия не планирует использовать высокоточное оружие в Сирии, отмечалось на сайте Минобороны США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, а, напротив, надеется на конструктивные отношения. Мы открыты к диалогу с Россией для повышения прозрачности и снижения рисков», — отмечал он.

По словам Столтенберга, страны — участницы Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе 25 мая определили принцип, по которому НАТО будет взаимодействовать с Россией. «Был подтвержден принцип двустороннего подхода. Это сильная оборона в сочетании с серьезным диалогом», — рассказал он.