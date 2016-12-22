В Германии расширили расследование против Audi по «дизельному скандалу»

Прокуратура Мюнхена расширила масштабы расследования по делу о «дизельном скандале» в отношении немецкой компании Audi, передает Reuters.

В надзорном ведомстве уточнили, что в рамках расследования будут изучены продажи компании не только в Германии, но и в других странах Европы.

Накануне, 1 июня, Audi отозвала около 24 тыс. автомобилей А7 и А8, собранных в период с 2009 по 2013 год, для того чтобы обновить программное обеспечение коробок передач. Почти половина из этих машин были проданы в Германии, пишет Reuters.

Автопроизводитель отозвал автомобили после того, как в Министерстве транспорта Германии заявили, что концерн устанавливал на дизельные машины A8 и A7 программное обеспечение, которое снижает показатели выбросов вредных веществ, отмечает агентство.

В середине марта следователи провели обыски на двух заводах Audi в Германии — на предприятии в городе Неккарзульме и в городе Ингольштадте в Баден-Вюртемберге, сообщал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, обыски прошли в офисе Volkswagen в городе Вольфсбурге и еще на шести неназванных объектах. Собеседник агентства рассказал, что обыски проводятся также и в офисах и частных апартаментах в Ингольштадте.



В рамках расследования по делу «дизельного скандала» прокуратура Мюнхена провела обыск в офисе директора Volkswagen Маттиаса Мюллера 19 марта. Как отмечало издание Bild am Sonntag, следствие проводится в отношении 47 сотрудников компании, в том числе и в отношении генерального директора «дочки» Volkswagen Audi Руперта Штадлера. По информации издания, следователи проверяли их ноутбуки и карты памяти смартфонов.

Volkswagen обвинили в предоставлении неверных сведений об уровне токсичных веществ в выхлопных газах своих машин. По версии следователей, в дизельных двигателях автомобилей автоконцерн установил программное обеспечение, занижающее показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Как утверждает следствие, полученные сведения позволяли компании обойти в США экологические тесты в США, которые измеряют уровень токсичных веществ в выхлопных газах.

В январе Окружной суд США одобрил соглашение между Volkswagen и 650 американскими дилерами, по которому автопроизводитель заплатит каждому $1,85 млн компенсаций за «дизельный скандал».