Путин рассказал о преодолении российской экономикой санкций

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская экономика справилась с санкциями, но лучше бы их не было, добавив, что «нужно с этим заканчивать». Об этом российский лидер заявил на заседании в рамках ПМЭФ-2017, которое транслировал телеканал РБК.

По словам Путина в санкциях нет «ничего хорошего», но это «не смертельно».

По поводу последствий санкций президент России напомнил слова писателя Марка Твена «о слухах о его смерти». «Кажется, канцлер Австрии говорил, вспоминая Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены... Так вот, и по поводу санкций можно так сказать», — заявил Путин.

По итогам заседания глав Министерств иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, 16 мая они заявили о поддержке продления санкций в отношении России. По словам главы МИД Польши Витольда Ващиковскиого, «большинство выступавших по этому вопрос» высказались за продление антироссийских санкций из-за того, что страна «не выполняет минские соглашения».

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

Европейский совет 13 марта 2017 года продлил на шесть месяцев действия санкций, которые ввели в отношении ряда российских физлиц и организаций в 2014 году.В сентябре 2015 года Украина ввела санкции против физических и юридических лиц из России.

Евросоюз ввел экономические санкции против России после присоединения Крыма, в марте 2014 года. В августе того же года российская сторона, в ответ на санкции, ввела продовольственное эмбарго на некоторые товары из стран-членов Евросоюза, а также США, Канады и других государств. Ограничения позже ввели и в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины.