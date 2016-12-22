Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,92 56,37 EUR Нал. 64,03 63,37 USD Бирж. 56,63 +0,25 EUR Бирж. 63,83 +0,61 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1871,52 +0,10% РТС 1041,26 -0,42% Brent 49,49 -1,81% DJIA 21180,98 +0,17% Nasdaq 6270,73 +0,38% FTSE 7548,16 +0,06%
Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой
Лента новостей
Глава Glencore рассказал о желании развивать бизнес с «Роснефтью» 17:48, Бизнес Москва потратила в 2016 году на благоустройство более 60 млрд руб. 17:44, Политика В гостинице на Пхукете нашли тело погибшего российского туриста 17:40, Общество На сервис такси Gett в России завели антимонопольное дело 17:31, Бизнес Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом 17:28, Политика Додон призвал страны перестать быть пешками «в геополитических» шахматах 17:16, Политика Магазины «Техносила» перейдут под бренд «Эльдорадо» 17:15, Бизнес В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС 17:14, Общество Путин рассказал о преодолении российской экономикой санкций 17:10, Политика Спецдокладчик ООН впервые выступит в ЕСПЧ по жалобе на действия России 17:09, Общество Герман Греф — РБК: «Реформа номер один — судебная и правоохранительная» 17:05, Бизнес СМИ узнали о пожаре в воинской части в Москве из-за взрыва 17:05, Общество Путин объяснил обидой слова Меркель о судьбе Европы 16:57, Политика «Яндекс» уходит: как выглядел офис IT-компании на Украине 16:49, Недвижимость На ПМЭФ Общественную палату при Володине назвали «нулем» 16:48, Общество ЦБ заявил о планах российской биржи допустить криптовалюту к торгам 16:47, Финансы Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой 16:44, Общество Мутко пообещал разобраться с показом матча сборной России против Венгрии 16:43, Спорт Путин призвал «не шуметь» по поводу выхода США из соглашения по климату 16:42, Политика Путин призвал «искать улицы с двусторонним движением» в отношениях стран 16:31, Политика Путин призвал благодарить Трампа за «холодину» в Петербурге во время ПМЭФ 16:29, Политика Зампред ЦБ рассказала о переходе российской экономики в новую стадию 16:28, Экономика Совфед одобрил кандидатуру нового постпреда России при ООН 16:24, Политика Атаки завтрашнего дня: как растут возможности киберпреступников 16:20, Мнение Рейс Red Wings в Крым задержали на 10 часов из-за неисправности тормозов 16:17, Общество Футболист сборной России ушел из «Терека» 16:16, Спорт Алекперов рассказал о рисках инвестиций в Иран для ЛУКОЙЛа 16:16, Бизнес Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату 16:08, Политика
Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой
ПМЭФ-2017, 16:44
0
Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой

Власти должны иметь право ограничить курение как художественный прием в фильмах, которые имеют поддержку государства. Об этом заявила на полях ПМЭФ-2017 глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, если фильм имеет господдержку, включая финансовую, государство может потребовать от автора «самовыражаться» другим способом. Скворцова уточнила, что это прописано в соответствующей стратегии. Курение, по ее мнению, это штамп, который ассоциируется с «тревогой, переживанием, еще чем-то», и можно донести эти эмоции до зрителя «другими путями».

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

Глава Минздрава напомнила о действующем в России запрете на демонстрацию курения, если процесс не является художественным самовыражением автора. Однако, по ее словам, иногда сложно определить «границу этого самовыражения». Скворцова напомнила, что «если это используется или если речь идет о замечательных старых фильмах, где это тоже использовалось, то соответственно должна быть линия с оповещением о том, что курение опасно для здоровья».

О предложении Минздрава запретить финансовую господдержку фильмов со сценами курения либо демонстрацией табачных изделий ранее писала газета «Известия». По данным издания, это закреплено в антитабачной концепции.

Также издание сообщало, что министерство предложило ограничить показ в аудиовизуальных материалах брендов сигарет. Соответствующий документ, по информации газеты, разослали в федеральные органы исполнительной власти 26 мая.

Табак вне закона: как Минздрав планирует бороться с курением до 2022 года

Кроме того, Минздрав, по данным газеты, предложил установить единые требования к длине, высоте, ширине и цвету упаковки пачек сигарет. В статье сообщалось также об отказе министерства от инициативы увеличить курильщикам рабочий день.

Теги: господдержка , Вероника Скворцова , запрет курения , Минздрав России , ПМЭФ-2017 , российский кинематограф ...
Главное
Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом Политика
Материалы по теме
Минздрав предложил лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета Общество
Прививка от привычки: как лучше всего бороться с курением Общество
«Дочка» РЖД предложила запретить курение электронных сигарет в поездах Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку