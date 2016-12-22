Скворцова заявила о планах запрета сцен курения в фильмах с господдержкой

Власти должны иметь право ограничить курение как художественный прием в фильмах, которые имеют поддержку государства. Об этом заявила на полях ПМЭФ-2017 глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

По ее словам, если фильм имеет господдержку, включая финансовую, государство может потребовать от автора «самовыражаться» другим способом. Скворцова уточнила, что это прописано в соответствующей стратегии. Курение, по ее мнению, это штамп, который ассоциируется с «тревогой, переживанием, еще чем-то», и можно донести эти эмоции до зрителя «другими путями».

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Глава Минздрава напомнила о действующем в России запрете на демонстрацию курения, если процесс не является художественным самовыражением автора. Однако, по ее словам, иногда сложно определить «границу этого самовыражения». Скворцова напомнила, что «если это используется или если речь идет о замечательных старых фильмах, где это тоже использовалось, то соответственно должна быть линия с оповещением о том, что курение опасно для здоровья».

О предложении Минздрава запретить финансовую господдержку фильмов со сценами курения либо демонстрацией табачных изделий ранее писала газета «Известия». По данным издания, это закреплено в антитабачной концепции.

Также издание сообщало, что министерство предложило ограничить показ в аудиовизуальных материалах брендов сигарет. Соответствующий документ, по информации газеты, разослали в федеральные органы исполнительной власти 26 мая.

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Кроме того, Минздрав, по данным газеты, предложил установить единые требования к длине, высоте, ширине и цвету упаковки пачек сигарет. В статье сообщалось также об отказе министерства от инициативы увеличить курильщикам рабочий день.