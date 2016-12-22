Шувалов допустил появление законов для «защиты» человека от роботов

В будущем может появиться международное законодательство, призванное «обезопасить» человечество от машинного разума, а также регулирующее отношения людей и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на посвященной ИИ сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

«Неизвестно, через сколько лет роботы освободят большинство людей от работы, но, скорее всего, в международном законодательстве в перспективе появятся специальные законы, чтобы обезопасить человека от машин», — рассказал чиновник.

Эти рамки, по его мнению, в основном «будут регулировать взаимодействие человечества с машинным интеллектом». Проблему же опасного влияния ИИ на людей Шувалов назвал вопросом «более отдаленным и глобальным».

«Не думаю, что это будет исключительно национальное законодательство, людям придется договориться на глобальном уровне, может быть в рамках ООН», — предположил российский вице-премьер, подчеркнув также, что «это не сказка или фантастика». «Это уже повестка сегодняшнего дня», — объявил Шувалов.

По его мнению, «чтобы технологии были применимы, люди, которые ими занимаются, должны уже сегодня работать с политиками, чтобы это звучало в глобальной повестке».

Российскому правительству же, как добавил чиновник, он считает, надо думать над задачей регулирования взаимодействия ИИ с человеческим интеллектом.

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«Моя и моих последователей работа на ближайшие годы — это создание внутри страны законодательной рамки, чтобы не останавливать возможности искусственного интеллекта», — добавил Шувалов, пояснив, что, по его мнению, «искусственный интеллект — это то, что поможет русским добиться лидерства».

Ранее 2 июня в ходе панельной дискуссии на ПМЭФ вице-премьер также рассказал о том, что президент России Владимир Путин накануне собрал для обсуждения высоких технологий небольшую группу» членов правительства и сотрудников администрации, которых «отпустил только в начале второго утра».

«Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим, понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», — заключил Шувалов.