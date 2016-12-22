Сбивший двух девочек в Москве водитель получил 3 года ограничения свободы

Никулинский суд Москвы приговорил 37-летнего водителя Mercedes Gelandewagen Александра Шарого, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, к трем годам ограничения свободы. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Адвокат мужчины ранее сообщал «РИА Новости», что Шарый возместил родителям девочек-близнецов 3 млн руб. в счет причиненного ущерба.

Александра Шарого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью). По версии следствия, 12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля, сбил девочек на пешеходном переходе на Мосфильмовской улице. В тот момент дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. В результате инцидента девочки получили тяжелые повреждения и многочисленные переломы.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали Шарого в декабре 2016 года. В ходе допроса он признал свою вину. Тогда же Дорогомиловский суд Москвы поместил Шарого под домашний арест до 13 февраля 2017 года.