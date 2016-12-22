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СК начал проверку после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске
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СК начал проверку после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске
Общество, 15:50
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СК начал проверку после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске
Следователи начали проверку сообщений о нарушении прав детей в инвалидных колясках, которых вместе с их мамами не пустили в чайхану «Сумах» в центре Мурманска. Об этом сообщается в пресс-релизе следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по региону.

По данным следствия, трех мам с детьми-инвалидами охрана не пропустила в кафе накануне Дня защиты детей. По данным СК, проверка ведется на основе видеозаписи, которую опубликовали на странице одной из соцсетей.

О том, что в Мурманске детей на инвалидных колясках не пустили в кафе, ранее сообщало информационное агентство Nord-news. Агентство сослалось на пост в сообществе «Мурманск. И себе, и людям» в соцсети «ВКонтакте». Там же размещено видео происшествия.​

На кадрах видно, как работник кафе отказывался пускать детей, ссылаясь на правила. Мужчина не представился и не назвал свою должность, а также не позволил родителям детей-инвалидов ознакомиться с документом, в котором прописаны правила.

В сообщении говорится, что кафе находится в местном торговом центре «Волна». Женщины жалуются на то, что работники не пустили их из-за колясок, хотя те объясняли сотрудникам кафе, что коляски инвалидные и нужны для передвижения детей. Однако работники заведения ответили, что «действуют по инструкции», отказавшись при этом показать ее. В подписи к видео уточняется, что сотрудники кафе отказались представиться, заявив, что сделают это лишь по решению суда. Беджи с именами на их форме отсутствовали.

Региональный детский омбудсмен Борис Коган заявил «Интерфаксу» что администрация этой чайханы уволила сотрудника, который не пустил детей с их мамами в кафе, и готова извиниться. Пострадавшие родители ответили, что подобные случаи были и раньше и принимать извинений они не желают. Коган предложил родителям через мировой суд взыскать моральную компенсацию, пообещав поддержать их при этом.

Теги: СКР , следователи , Мурманск , дети-инвалиды , чайхана
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