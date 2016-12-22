В США продали особняк Мэрилин Монро за $7,25 млн

В США продали особняк, в котором скончалась американская киноактриса Мэрилин Монро, за $7,25 млн. Об этом сообщает издание Los Angeles Business Journal.

По информации издания, особняк в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе был продан менее чем за десять дней. Покупатель заплатил за недвижимость на $350 тыс. больше изначально заявленной стоимости. Площадь особняка составляет более 240 кв. м. Он был построен в 1929 году.

Мэрилин Монро провела в этом особняке последние дни своей жизни. Причиной смерти киноактрисы, как показала экспертиза, стало передозировка снотворного.