Путин поздоровался с участниками Петербургского форума словом «вольно»

Президент России Владимир Путин, прибыв на пленарное заседание Петербургского экономического форума (ПМЭФ), поприветствовал участников мероприятия фразой «вольно», передает корреспондент РБК.

Приветствие от Путина прозвучало во время выхода на сцену участников пленарного заседания — президента России, премьер-министра Индии Нарендры Моди, федерального канцлера Австрии Кристиана Керна и президента Молдавии Игоря Додона. Перед выходом участников на сцену присутствующие в зале гости форума встали и начали хлопать.

В тот момент, когда на сцену выходил Владимир Путин, он и сказал свое приветствие собравшимся.

При этом переводчики в зале перевели приветствие российского лидера, как «welcome» (добро пожаловать. — РБК).