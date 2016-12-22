Космический корабль «Союз МС-03» покинул МКС

Космический корабль «Союз МС-03» с двумя космонавтами на борту отстыковался от МКС и начал путь к Земле, сообщает «Интерфакс». Ожидается, что корабль приземлится в Казахстане сегодняшним вечером.

​На борту «Союза МС-03» находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Том Песке. Они оба провели на орбите 197 дней. Их космический полет длился с ноября 2016 года.

Корабль «Союз МС-03» рассчитан на присутствие трех человек на борту, однако в этот раз экипаж был сокращен. После отдаления от станции от корабля отделится спускаемая капсула, которая войдет в плотные слои атмосферы. Примерно в 17:10 мск она должна приземлиться в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.

Завтра, 3 июня, должен состояться запуск космического корабля Dragon компании SpaceX с грузом для МКС. Изначально пуск был запланирован на 2 июня, однако его решили перенести.