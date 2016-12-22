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Французский производитель хрусталя Baccarat перейдет компании из Китая
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Французский производитель хрусталя Baccarat перейдет компании из Китая
Бизнес, 13:35
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Французский производитель хрусталя Baccarat перейдет компании из Китая

Китайская инвестиционная группа Fortune Fountain Capital Ltd приобретает 88,8% акций французского производителя хрусталя Baccarat. Об этом сообщает Financial Times.

Стоимость сделки составит порядка €164 млн. После покупки контрольного пакета акций компания, история которой насчитывает более 250 лет, перейдет китайским инвесторам. В Baccarat заявили, что инвестиции помогут расширить присутствие компании на рынках, в том числе и в развивающихся странах Ближнего Востока и Азии. В свою очередь генеральный директор китайской компании Коко Чу подчеркнул, что Fortune Fountain Capital Ltd намерена сохранить исторический бренд производителя хрусталя.

Марка хрусталя Baccarat была создана во Франции в 1764 году. Фирме принадлежит несколько музеев, где выставляются отдельные образцы продукции.

Ранее, 27 мая, министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников заявил, что строительством тоннеля через Керченский пролив на полуостров заинтересовались китайские инвесторы. Также он сообщил, что партнеры из Китая уже принимают участие в строительстве аэропорта в Крыму.

Теги: Китай , Baccarat
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