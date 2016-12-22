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Власти пообещали превратить Севастополь в центр судостроения
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Власти пообещали превратить Севастополь в центр судостроения
ПМЭФ-2017, 13:08
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Власти пообещали превратить Севастополь в центр судостроения

Севастополь в скором будущем станет центром судостроения, который будет обеспечивать нужды Черноморского флота. Об этом рассказал и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на ПМЭФ-2017, передает ТАСС.

По словам Овсянникова, центр судостроения и судоремонта уже создается на базе существующих в городе предприятий. В то же время он отметил, что сейчас показатели отрасли в Севастополе невелики.

«Если посмотреть на цифры, то они, конечно, не впечатляют. Сегодня заняты в судостроении и судоремонте около 3 тыс. человек, это 120 предприятий — в основном малые предприятия, несколько крупнейших — Севморзавод и 13 судоремонтный завод, объем заказов растет, но он также небольшой, а доля реального сектора экономики, помимо судостроения и судоремонта, в экономике города составляет 6%», — рассказал Овсянников.

И.о. губернатора сообщил, что в городе планируется в несколько раз увеличить число работающих в судостроении. Кроме того, Овсянников заявил, что планируется и увеличить инвестиции в основной капитал и промышленное производство. «Объем инвестиций в уставный капитал сегодня катастрофически мал — 5 млрд руб. в год, инвестиции в бюджетные сферы в разы превышают инвестиции в промышленное производство, к 2030 году мы планируем, что инвестиции в основной капитал составят порядка 28–30 млрд руб. ежегодно, а объем инвестиций в бюджетные сферы останется на том же уровне», — рассказал глава города.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что запуск энергоблоков электростанций, которые строятся в Крыму и Севастополе, должен произойти в следующем году. Мощность газовых ТЭС в Симферополе и Севастополе составит 470 МВт.

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

Теги: Севастополь , судостроение
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