Греф рассказал о невозможности спокойствия за рабочее место в XXI веке

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал в своем интервью телеканалу РБК о том, какие навыки необходимы современному человеку и каким образом оставаться ценным специалистом в мире, где умирает все больше профессий.

По его словам, в XXI веке ни один специалист не может быть спокоен за свое рабочее место. «Спокойствие за свое рабочее место — это не то, чего мы можем достичь в XXI веке. Это же гонка. Человек всегда ищет спокойного убежища, но когда ему кажется, что он достиг равновесия, оно пропадает», — сказал Греф.

По его словам, важно принять этот факт и осознать, что в этой проблеме есть вторая составляющая — возможность самореализации. «Самый главный навык сегодня — это открытое мышление, постоянное самообразование и нахождение на волне нового, которое будет преследовать нас всю нашу жизнь», — считает глава Сбербанка. Он отметил: «В современном мире необходимо использовать самое сильное качество, которое есть у нас как у человечества — взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, и тогда мы можем решить любую проблему».

На правительственном уровне, считает Греф, все будет определять «лидерство тех, кто будет управлять правительством», а эффективность государственной власти необходимо повышать. «Если госсистема будет ориентирована на результат и экономический рост, повышение социальной защищенности населения, это приведет к тому, что объем участия в экономике будет снижаться, а также к разбюрократизации общества», — сказал он.