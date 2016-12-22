Водителей в Москве попросили отказаться от поездок из-за непогоды

Из-за дождя и сильного ветра в Москве 2 июня автомобилистам во избежание ДТП стоит быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности передвигаться по городу на общественном транспорте. Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) по Москве.

Водителям рекомендуют держать дистанцию, избегать резких торможений и не парковаться около деревьев либо плохо укрепленных конструкций. По данным ЦОДД, соответствующие предупреждения есть на дорожных табло.

Синоптики прогнозируют в Москве 2 июня дождь и ветер с порывами до 18 м/с до 21:00 мск.

Погода в Московском регионе «отстает от календаря примерно на месяц», заявили «РИА Новости» в погодном центре «Фобос». По словам синоптиков, 2 июня температурный фон будет на 6–8 градусов ниже климатической нормы, «то есть будет просто холодно».

По данным портала «Метеоновости», в столичный регион прорвался мощный арктический циклон. Температура воздуха 2 и 3 июня будет в «климатических рамках» апреля — в районе плюс 11 градусов. Ко вторнику, 6 июня, воздух прогреется до нормальных для этого периода значений — плюс 22 градуса. По прогнозу Росгидрометцентра, 2 июня в Москве и области ожидается до плюс 9–11 градусов, будет облачно и дождливо.

В ночь на 3 июня столбики термометров опустятся до плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Ночь с субботы на воскресенье, 4 июня, будет также холодной — до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Облачно, с небольшими прояснениями, временами дождь.

Потепление начнется в понедельник, 5 июня, — днем ожидается до плюс 19 градусов, а во вторник, 6 июня, температура воздуха прогреется до плюс 21 градуса. В эти дни по-прежнему возможны кратковременные дожди.