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Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд руб.
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Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд руб.
ПМЭФ-2017, 12:52
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Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд руб.

Стоимость реализации «пакета Яровой» для операторов может ограничиться 130 млрд руб. Об этом в ходе ПМЭФ-2017 заявил телеканалу РБК министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.

​Абызов признал, что в случае одномоментного вступления в силу «пакета Яровой» он может оказаться для сотовых операторов «слишком затратным». Министр подтвердил, что общие капитальные затраты, которые могут потребоваться для обеспечения хранения всех видов передаваемой информации, в том числе и видео, могут достичь 3 трлн руб. В то же время, по словам Абызова, во время экспертных слушаний было установлено, что часть информации, передаваемой операторами, хранить не требуется.

«Огромное количество видеоконтента для специальных служб, в части хранения и обработки, не требуется. Потому что речь идет о банальном скачивании информации из YouTube, абсолютно потребительского характера. Поэтому сейчас основное направление обсуждений — это определить тот блок информации, который действительно нужен для целей безопасности, и определиться с этапами ведения и изменения объемов хранения», — рассказал Абызов.

По словам министра, возможно установить поэтапный характер вхождения закона в силу. «Сначала возможно перейти на режим хранения недельный, затем месячный, а потом уже выходить на хранение в соответствии с параметрами, установленными законом», — сообщил Абызов. В этом случае совокупные затраты могут сократиться по 120–130 млрд руб.

​Кроме того, Абызов рассказал, что Минпромторг, Минкомсвязи совместно со спецслужбами оценивают возможность использования российского оборудования для хранения информации. Министр напомнил, что по закону для хранения передаваемых операторами данных должно использоваться только оборудование, произведенное в России.

«Пакет Яровой» подразумевает долгосрочное хранение операторами информации, передаваемой пользователями в интернете. ФСБ и Минкомсвязь в апреле оценили затраты операторов связи на выполнение «закона Яровой» в 4,5 трлн руб. В союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) эту сумму оценили в 10 трлн руб. В РСПП подчеркнули, что подобные расходы могут привести к повышению уровня инфляции в стране.

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

Теги: Михаил Абызов , «пакет Яровой»
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