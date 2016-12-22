Минтранс повысит компенсации пассажирам за задержки рейсов

Министерство транспорта России планирует повысить уровень компенсаций пассажирам, чьи рейсы задерживают. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава ведомства Максим Соколов, комментируя ситуацию с рейсами «ВИМ-Авиа».

Соколов заявил, что Минтранс возьмет ситуацию с перевозчиком под свой «пристальный» контроль, передает «РИА Новости».

«Будем повышать уровни компенсаций за задержки, чтобы повысить ответственность авиакомпаний в подобных ситуациях. А чтобы исправить ситуацию по Чукотке, решаем вопрос в режиме реального времени, в ручном режиме», — приводит слова министра агентство.

Рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Москвы были задержаны 28 и 29 мая. Как пояснила РБК директор по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова, ситуация была вызвана тем, что три самолета вернулись с технического обслуживания позже, чем ожидалось.

Проверку «ВИМ-Авиа» начала 29 мая транспортная прокуратура Татарстана.