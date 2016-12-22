СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Московской области начали проверку по факту ДТП с автобусами в Коломенском районе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщили «РИА Новости» в СКР по Московской области, «следователи начали проверку в рамках ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным источника агентства, автобус перевозил детей в Истру на слет детско-юношеского движения «Школа безопасности».

По версии следствия, утром 2 июня 2017 года на 102-м км трассы М-5 «Урал» в районе поселка Радужный Коломенского района столкнулись два пассажирских автобуса. В одном из них находились учащиеся Пановской средней школы Коломенского района. В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе восемь детей, пять из них были госпитализированы.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области РБК рассказали, что попутное столкновение произошло предположительно из-за несоблюдения скоростного режима и дистанции. На полосе в сторону Москвы столкнулись частный автобус Scania, который перевозил детей, и рейсовый автобус MAN.