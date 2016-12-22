Макрон призвал «вернуть величие планете»

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал «вернуть величие нашей планете» («Make our planet great again»). С таким заявлением он выступил, комментируя решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Заявление Макрона стало отсылкой к предвыборному лозунгу республиканца: Трамп призывал «вернуть величие Америки». Запись заявления Макрона опубликована на его официальной странице в Twitter.

Макрон заявил, что уважает решение Трампа о выходе из соглашения, но считает его ошибочным как для США, так и для всей планеты. «Я хочу обратиться к Соединенным Штатам: Франция верит в вас. Мир верит в вас. Я знаю, что вы — великая нация», — заявил президент Франции. Тем не менее, многие были разочарованы решением Трампа, отметил Макрон. Он призвал всех неравнодушных к проблемам экологии и климата приехать во Францию и вместе с Парижем работать над их решением.

«Я уверяю вас, Франция не оставит борьбу [за экологию]. Я вновь подтверждаю, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру и будет имплементировано не только Францией, но и всеми другими государствами», — подчеркнул президент в своем обращении.

«Куда бы мы ни поехали, где бы мы ни находились, мы все несем одну и ту же ответственность: вернуть величие нашей планете», — такими словами Макрон закончил свое обращение.

Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, 1 июня, объяснив это тем, что его выполнение сулит убытки для страны. Президент США добавил, что готов провести новые переговоры по климату. Свое разочарование действиями Трампа выразили представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик и бывший президент США Барак Обама. Макрон провел телефонный разговор с Трампом, в котором заявил, что Парижское соглашение по климату не будет пересмотрено.

Документ был подписан в 2015 году, он предполагал выделение $100 млрд в год развивающимся странам на решение проблем, связанных с изменением климата. Деньги обязались выделить развитые государства.