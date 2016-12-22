Brent впервые с 10 мая упала ниже психологической отметки в $50

В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года опустилась ниже психологической отметки $50 и составила $49,93 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В последний раз стоимость барреля нефти этого сорта опускалась ниже $50 10 мая.
По состоянию на 9:32 мск за баррель Brent на бирже давали $49,85. Июльский фьючерс на нефть WTI тем временем подешевел до $47,55 за баррель.
Ранее, 5 мая, нефть марки Brent впервые с конца ноября 2016 года опускалась ниже $47. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть этой марки с поставкой в июле 2017 года падала до $46,68 за баррель.
Падение тогда претерпели и июньские фьючерсы нефти марки WTI. Они в свою очередь опустились до $44,02 за баррель.
Brent же отметку в $48 в последний раз проходила в ноябре 2016 года.