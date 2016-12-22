Кабмин одобрил соглашение о совместном создании фильмов Россией и Индией

Председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил соглашение о совместном производстве Россией и Индией «национальных фильмов». Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Как уточняется в сообщении правительства, соглашение, в частности, определяет условия присвоения созданным совместно кинолентам статуса «национальный фильм», а также основания для въезда съемочной группы на территорию каждого из государств другой стороны и размеры долей финансовых вкладов сопродюсеров.
Документ, по мнению представителей кабмина, «позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства», а также поспособствует «развитию кинопроизводства» и укреплению культурных связей. «Индия — одна из крупнейших кинопроизводящих стран азиатского региона», — добавили в пресс-службе, пояснив, именно этим обусловлено заключение соглашения.
Ранее аналогичные документы, как напомнили в правительстве, Россия уже подписала с властями Канады, Италии, Болгарии, Германии и стран СНГ. Также с июля 1994 года представители российского кинематографа участвуют в Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве.