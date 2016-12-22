В Биробиджане в доме ребенка обнаружили в каше металлическую стружку

При плановой проверке в Биробиджанском доме ребенка обнаружена крупа с примесью металлической стружки. Об этом говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.
Специалисты ведомства обнаружили не отвечающую требованиям безопасности крупу при плановой проверке. Всего проверяющие выявили четыре партии крупы, не отвечающей установленной требованиям — крупу «Геркулес» без маркировки, рисовую крупу без маркировки и пшеничную крупу, также немаркированную. Кроме того, в специализированном Доме ребенка была найдена ячменная крупа с «металломагнитной примесью». « Металломагнитная примесь выявлена в количестве 3,3 мг/кг с размерами частиц 1,7 мм», — говорится в сообщении ведомства.
При экспертизе было дано заключение, что опасная крупа не может применяться для приготовления пищи. Против сотрудников детского учреждения были возбуждены административные дела, ответственные за нарушения получили штрафы.
Ранее, 31 мая, Роспотребнадзор арестовал 16,2 тыс. бутылок алкоголя черногорского производителя 13 Jul Plantaze из-за повышенного содержания пестицидов. В ведомстве предупредили, что часть бутылок этого вина еще может находиться в розничной продаже.