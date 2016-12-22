Wikileaks опубликовала документы о созданном ЦРУ вирусе «Пандемия»

Клинтон назвала выход США из Парижского соглашения «исторической ошибкой»

СМИ сообщили о 13 пострадавших в ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье

В Биробиджане в доме ребенка обнаружили в каше металлическую стружку

Путин назвал неправильными действия Сноудена

Райффайзенбанк пожаловался Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана»

ВМС США приняли на вооружение авианосец нового типа

Минздрав предложил лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета

Дипломат сообщил о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации

«Плоские» дома исключили из списка голосования по сносу

Nikkei взлетел до максимума с августа 2015 года

Мадуро заявил о вынесении новой конституции Венесуэлы на референдум

Пожарные заявили о 34 погибших при стрельбе в отеле в столице Филиппин

СМИ сообщили о гибели двух человек при стрельбе в отеле на Филиппинах

Конгрессмены США потребовали отозвать допуск Кушнера к секретным данным

СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост

Cуд Мексики вынес предварительное решение по делу россиянина Макеева

СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы после ДТП в Сербии

Один человек погиб при перестрелке на западе Москвы

Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов

СМИ узнали детали плана задержанных членов ИГ атаковать московское метро

CNN узнал о выделении США бомбардировщиков B-52 для учений НАТО

Илон Маск сообщил о выходе из экспертных советов при президенте США

WSJ узнала о создании в Белом доме специальной группы по «делу России»

Praxair и Linde достигли соглашения о слиянии компаний

SpaceX перенесла запуск корабля с грузом для МКС

Генералам предложили становиться сенаторами без проживания в регионе

Макрон заявил об отказе пересматривать Парижское соглашение по климату

Навальный назвал хамством предложение о переносе места проведении митинга

СКР отказался заводить дело по данным о домогательствах в школе в Москве