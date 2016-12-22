Yota Devices выплатит сингапурской фабрике $17 млн за YotaPhone

Акционеры Yota Devices — фонд Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (владеет 34,9%) и China Baoli Technologies Holdings Limited (30%) — совместно урегулировали спор с сингапурской Hi-P Electronics, которая занималась сборкой YotaPhone, разработанного в России смартфона с двумя экранами, один из которых работает по технологии электронных чернил (E-ink) и всегда включен. Об этом РБК сообщила директор Marsfield (управляет активами фонда Telconet) Екатерина Лапшина в кулуарах ПМЭФ-2017.

«В январе 2017 года было подписано мировое соглашение, согласно которому $15 млн, внесенных Yota Devices на счет эскроу для покупки минимальной партии товара, были выпущены в пользу Hi-P Electronics. Совокупная выплата Hi-P составит $17 млн», — сказала Лапшина.

Hi-P Electronics собирала первую и вторую модели YotaPhone. В августе 2015 года компания подала иск в Международный арбитражный центр в Сингапуре, обвинив Yota Devices в неисполнении требования договора о минимальной партии смартфонов для производства. В свою очередь Yota Devices зарезервировала $15 млн на счете эскроу для покупки минимальной партии смартфонов, указав на низкое качество и скорость производства сингапурского партнера. При этом сумма судебных претензий Hi-P Electronics составляла $126 млн.

«Часть претензий относилась фактически не к Yota Devices, а к дистрибьютору, который выступал посредником. Но в итоге подписали мировое соглашение, все претензии сняты. Из той суммы в $126 млн мы выплатим $17 млн, то есть оплатим им ту дебиторскую задолженность, которую признали», — отметила Лапшина в беседе с РБК.

Ранее между Yota Devices и Hi-P возник спор при попытке вывести YotaPhone 2 на рынок США. Средства на выпуск устройств в США собирались через краундфандинговую интернет-площадку Indiegogo. Собрать удалось $300 тыс. на заказанные пользователями около 600 смартфонов. Однако в августе 2015 года Yota Devices заявила, что «по техническим причинам», возникшим на заводе партнера-производителя, была вынуждена пересмотреть условия предоставления смартфонов. Выяснилось, что выпущенные модели не поддерживали работу в диапазонах частот, выделенных в США для работы сетей мобильной связи в стандарте LTE, а изменить версию в запланированные сроки компания не успевала.

Hi-P в свою очередь опровергла свою причастность к отмене кампании в США. «Утверждения, сделанные Yota (Devices. — РБК), полностью ложны. Мы потребовали публичных извинений от Yota, и мы примем по своему усмотрению все необходимые меры, чтобы расставить все точки над i, если не получим позитивной реакции от Yota», — говорил «Известиям» представитель Hi-P Джерри Танг. Позже представитель Yota Devices отмечал, что с поставщиком произошло «недопонимание».

В сентябре 2015 года представитель Yota Devices рассказывал «Коммерсанту», что компания решила поменять производителя YotaPhone и новая модель будет выпускаться на фабрике ZTE в Китае. Однако после вхождения в капитал Yota Devices компании China Baoli вновь было принято решение о смене фабрики. Смартфоны YotaPhone 3 будет собирать BaoliYota Technology, совместное предприятие China Baoli и компании Coolpad.

Первый YotaPhone был выпущен в конце 2013 года, второй — через год. Помимо фонда Telconet и China Baoli, акционерами Yota Devices являются госкорпорация «Ростех» (25,1%) и менеджмент (10%).