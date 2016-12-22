Минздрав предложил лишать фильмы со сценами курения поддержки из бюджета

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В рамках антитабачной концепции Минздрав предложил запретить поддержку из бюджета фильмов, в которых герои курят либо демонстрируются табачные изделия. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы министерства.

По данным газеты, министерство также предлагает ограничивать показ в аудиовизуальных материалах брендов сигарет. Соответствующий документ был разослан в федеральные органы исполнительной власти 26 мая.

«Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий», — заявил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. По его мнению, если положительный герой на экране курит, то зрители, и особенно дети, будут копировать его действия.

Кроме того, министерство предлагает в новой версии концепции стандартизировать пачки сигарет: установить единые требования к длине, высоте, ширине и цвету упаковки. Как сообщает гендиректор «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко, ​​унифицированная пачка «признана экспертами необходимой и успешно практикуемой другими странами». Также Минздрав в новой редакции предложил отказаться от инициативы увеличить рабочий день для курильщиков.​

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​​Ранее Минздрав предлагал ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия. Позднее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что такая идея «звучит смешно».