Cуд Мексики вынес предварительное решение по делу россиянина Макеева

Суд Мексики вынес предварительное решение по делу россиянина Александра Макеева, обвиняемого в предумышленном убийстве мужчины 20 мая в Канкуне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ​консула России в Мехико Дмитрия Болбота.

По словам Болбота, суд мексиканского Канкуна возобновил рассмотрение дела Макеева 1 июня и определил ему меру наказания в виде 1,5 лет предварительного заключения. Судья нашел достаточно оснований для привлечения россиянина к процессу.

«Суд определил срок в три месяца на сбор всех материалов по делу, а затем начнется непосредственно процесс с привлечением адвокатов», — уточнил Болбот. Он добавил, что Макеев будет находиться в тюрьме временного содержания, ему определен бесплатный адвокат. Как сообщает агентство со ссылкой на источники в прокуратуре штата Кинтана-Роо, возможный срок тюремного заключения Макеева может составить от 25 до 50 лет.

Ранее власти Мексики предъявили Александру Макееву обвинение в предумышленном убийстве. Накануне его выписали из больницы, где он несколько дней провел в реанимации. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на Болбота, Макеева 30 мая отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и само обвинение.

ТАСС отмечал ранее, что Макеев «отказывается от любого участия посольства в этом деле» и не собирается возвращаться в Россию.

Инцидент с Макеевым произошел 20 мая. В Канкуне местные жители города, вооруженные палками, металлическим ломом и топорами, собрались у дома россиянина, заставив его выйти на улицу. Жители были намерены линчевать Макеева после оскорбительных видеороликов, которые он ранее опубликовал на Youtube. Во время потасовки Макеев выстрелил в грудь одному из жителей города, который позднее скончался. Сам россиянин в результате инцидента был госпитализирован с тяжелыми травмами.