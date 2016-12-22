Один человек погиб при перестрелке на западе Москвы
Общество, 03:48
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Один человек погиб при перестрелке на западе Москвы
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате стрельбы в районе Крылатское на западе Москвы. Об этом сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в ГУ МВД по столице.
По словам представителя ведомства, стрельба произошла около дома 15 на улице Крылатские холмы, конфликт произошел «между двумя компаниями». Один раненный скончался по дороге в больницу. По данным агентства «РИА новости», среди пострадавших были два человека с ножевыми ранениями.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства конфликта.