CNN узнал о выделении США бомбардировщиков B-52 для учений НАТО

ВВС США дислоцировали в Великобритании сверхдальние бомбардировщики-ракетоносцы B-52, а также 800 военных летчиков для совместных учений стран НАТО в июне. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, учения будут проходить в Балтийском море, в Арктике и на территории ряда стран, граничащих с Россией. «Обучение с союзниками и партнерами по совместной деятельности улучшает координацию между ними и позволяет ВВС США построить прочные отношения, необходимые для решения широкого круга глобальных проблем», — говорится в заявлении Военно-воздушных сил США, которое приводит CNN.

Телеканал подчеркивает, что такое решение президент США Дональд Трамп принял после встречи с членами НАТО в Брюсселе, когда несколько лидеров коалиции «поставили под сомнение будущее лидерство США на мировой арене» в сфере безопасности.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отныне европейцы не смогут полагаться только на поддержку со стороны других стран. По ее словам, такой вывод она сделала после саммита G7 в Брюсселе. Как сообщало ранее издание Politico, заявление Меркель «ставит под сомнение надежность США как партнера Европы под руководством Трампа», в связи с чем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер позднее назвал Европу «важным американским союзником».